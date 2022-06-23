Harry Potter’ın romanlarını yazan Rowling Rus şakacıların kurbanı oldu! Zelenski taklidiyle...





ÇANTACIYA SUİKAST

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer şifrelerinin bulunduğu çantayı taşıyan Federal Güvenlik Servisi'nden emekli albay Vadim Zimin (53), evinde silahlı saldırıya uğradı. Moskova Krasnogorsk'taki dairesinin mutfağında pazartesi günü ağır yaralı olarak kardeşi tarafından bulunan Zimin, hastaneye kaldırıldı. Kafasından vurulmuş halde bulunan Zimin'in sağlık görevlisi olan nikahsız eşinin, suikast sırasında hastanede olduğu açıklandı.

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