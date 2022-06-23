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    Harry Potter’ın romanlarını yazan Rowling Rus şakacıların kurbanı oldu! Zelenski taklidiyle...

    Rus blog yazarları Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stoliarov'ın Zelenski taklidiyle yazar Rowling ile irtibata geçti. Harry Potter’ın alnındaki ‘Z’ye benzeyen izin kaldırmasını istedi!

    Z şakası

    Rus blog yazarları Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stoliarov'ın, Harry Potter yazarı Joanne Kathleen Rowling'i, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski taklidiyle kandırdıkları belirlendi. Yazarı arayan şakacılar, Harry Potter'ın alnındaki izin, Rusya'nın savaşta kullandığı Z sembolüne benzediğini söyleyerek bunu kaldırmasını rica etti. Rowling'in ise "Bunu düşüneceğim" dediği öğrenildi. Ayrıca yazarın Zelenski zannettiği şakacılara, "Ukraynalı çocuklar yararına para topladığını söylediği" kaydedildi.



    Rowling Rus şakacıları Zelenski sandı ve her şeyi anlattı.



    Harry Potter'ın alnındaki bu işaret, şaka konusu oldu.



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        Haberler Dünya Harry Potter’ın romanlarını yazan Rowling Rus şakacıların kurbanı oldu! Zelenski taklidiyle...
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