Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.06.2022 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 11:57
    ABONE OL

    Sri Lanka'da kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü! Petrole bile para yok

    Son dakika haberine göre Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

    Asya ülkesinde kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü

    Sri Lanka'da son dönemde yaşanan ekonomik krizin boyutu telafi edilemez seviyeye ulaştı. Başbakan Ranil Wickremesingne, borç yüklü ekonominin aylardır süren gıda, yakıt ve elektrik kıtlığının ardından "çöktüğünü" söyledi.

    Başbakan Wickremesingne, Parlamento'ya yaptığı açıklamada Güney Asya ülkesinin sadece yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde çok büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aynı zamanda ekonomiyi istikrara kavuşturmakla görevli maliye bakanı da olan Wickremesingne,Sri Lanka'nın petrol şirketinin borçları nedeniyle nakit olarak bile ithal yakıt satın alamadığını açıkladı.

    Hükümetin durumu tersine çevirme şansını kaçırdığını belirten Başbakan Wickremesingne "Şu anda dibe doğru olası bir düşüşün işaretlerini görüyoruz" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçimizdeki Ateş
    Haberler Dünya Sri Lanka'da kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü! Petrole bile para yok
        SON DAKİKA