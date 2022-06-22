Sri Lanka'da kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü! Petrole bile para yok

Sri Lanka'da son dönemde yaşanan ekonomik krizin boyutu telafi edilemez seviyeye ulaştı. Başbakan Ranil Wickremesingne, borç yüklü ekonominin aylardır süren gıda, yakıt ve elektrik kıtlığının ardından "çöktüğünü" söyledi.

Başbakan Wickremesingne, Parlamento'ya yaptığı açıklamada Güney Asya ülkesinin sadece yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde çok büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aynı zamanda ekonomiyi istikrara kavuşturmakla görevli maliye bakanı da olan Wickremesingne,Sri Lanka'nın petrol şirketinin borçları nedeniyle nakit olarak bile ithal yakıt satın alamadığını açıkladı.

Hükümetin durumu tersine çevirme şansını kaçırdığını belirten Başbakan Wickremesingne "Şu anda dibe doğru olası bir düşüşün işaretlerini görüyoruz" dedi.