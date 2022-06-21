Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu BM raporlarında: Sığınmacıları geri itme politikaları haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in raporunda yer alan ifadeler şu şekilde:
* Morales 2020-2021 yıllarında sığınmacıların geri itilerek zorla Türkiye'ye gönderildiğine dair 540 vakaya dair ihbarlar bulunduğunu, bu olaylara konu Sığınmacı sayısının toplam 17 bin olduğunu kaydetti.
* Sadece Nisan-Kasım 2021 döneminde Meriç'te 140 bin sığınmacının Yunanistan'a girişinin engellendiği, aynı dönemde Ege'de aralarında çocukların da bulunduğu 7 bin sığınmacının Türkiye'ye geri itildiğine dair 147 ihbarın bulunduğu aktarıldı.