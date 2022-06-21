Önce gaz verdiler sonra sattılar! Ukrayna-Rusya savaşında Batı'nın iki yüzlülüğü!

Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Almanya'nın "enerji dönüşümünü" ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.

Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğuna işaret eden Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak." dedi.