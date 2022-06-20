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    • Dünya
    • 20.06.2022 10:19
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    • 20.06.2022 11:19
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    Google’u tarikat mı ele geçirdi? ABD basınından bomba iddia: Ölmüş sanatçılarla irtibatları var!

    Son dakika haberi! ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google’un bir tarikatla ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD basınında yer alan haberlere göre, tarikat yıllar içinde artan sayıda üyesini Google’a yerleştirerek şirkette hakimiyet kurdu. 1970’de Robert Burton’un kurduğu ve fuhuş, çocuk istismarı gibi suçlar yöneltilen tarikatın yeni bir “medeniyet” kurmayı hedeflediği iddia edildi. Fellowship of Friends adlı tarikat liderinin Leonardo DaVinci ve Johann Sebastian Bach gibi ölmüş sanatçılarla irtibat halinde olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Google’u tarikat mı ele geçirdi?

    ABD basını teknoloji devi Google'la ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google'un bir tarikatla ilişkisi var. Google'da "Fellowship of Friends" (Arkadaşlık Kardeşliği) adlı eski bir tarikatın çok sayıda üyesinin çalıştığı ve tarikata üye olmayan Google çalışanlarının şirket içinde yükselmesinin engellendiği iddia edildi.

    6.5 MİLYON DOLAR KAZANDI
    ABD'nin saygın gazetesi New York Times'ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Google'un eski bir çalışanı şirkete tarikat üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle açtığı davada 6.5 milyon dolar kazandı.

    Şimdi de 2021 yılında işten atılan Kevin Lloyd, tarikatın işten atılmasına neden olduğu iddiasıyla teknoloji devine dava açtı. Habere göre, tarikat yıllar içinde artan sayıda üyesini Google'a yerleştirerek şirkette hakimiyet kurdu.

        1970'de Robert Burton'un kurduğu ve fuhuş, çocuk istismarı gibi suçlar yöneltilen tarikat yeni bir "medeniyet" kurmayı hedeflediği iddia edildi.

        ÖLMÜŞ SANATÇILARLA İRTİBAT KURUYORLAR
        Fellowship of Friends adlı tarikat hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak tarikatın liderinin Leonardo DaVinci ve Johann Sebastian Bach gibi ölmüş sanatçılarla irtibat halinde olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

        İnsanların tam anlamıyla uyanık olmadığına inanan tarikat üyeleri, gerçek anlamda uyanık bir bilince ulaşmanın yolunun sanat ve sanat eserleri olduğuna inanıyor. Özellikle Kaliforniya'da bu tarz yeni çağ tarikatlarından çok sayıda bulunuyor. Bu yüzden kulağa çılgınca gelen bu iddialar pekala doğru olabilir.

            GOOGLE'DAN AÇIKLAMA: CİDDİYE ALIYORUZ
            İddialarla ilgili açıklama yapan Google yetkilileri, durumu ciddiye aldıklarını bildirdi.

            Çalışanların dini inançlarına saygılı olduklarını açıklayan şirket yönetimi, "Ancak herhangi bir usulsüzlük veya uygunsuz sözleşme uygulamaları için bu iddiaları etraflıca inceleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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            Haberler Dünya Google’u tarikat mı ele geçirdi? ABD basınından bomba iddia: Ölmüş sanatçılarla irtibatları var!
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