Google’u tarikat mı ele geçirdi? ABD basınından bomba iddia: Ölmüş sanatçılarla irtibatları var!

ABD basını teknoloji devi Google'la ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google'un bir tarikatla ilişkisi var. Google'da "Fellowship of Friends" (Arkadaşlık Kardeşliği) adlı eski bir tarikatın çok sayıda üyesinin çalıştığı ve tarikata üye olmayan Google çalışanlarının şirket içinde yükselmesinin engellendiği iddia edildi.
6.5 MİLYON DOLAR KAZANDI
ABD'nin saygın gazetesi New York Times'ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Google'un eski bir çalışanı şirkete tarikat üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle açtığı davada 6.5 milyon dolar kazandı.
Şimdi de 2021 yılında işten atılan Kevin Lloyd, tarikatın işten atılmasına neden olduğu iddiasıyla teknoloji devine dava açtı. Habere göre, tarikat yıllar içinde artan sayıda üyesini Google'a yerleştirerek şirkette hakimiyet kurdu.