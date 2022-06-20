Google’ı tarikat mı ele geçirdi? ABD basınından bomba iddia: Ölmüş sanatçılarla irtibatları var!

ABD basını teknoloji devi Google'la ilgili bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google'un bir tarikatla ilişkisi var. Google'da "Fellowship of Friends" (Arkadaşlık Kardeşliği) adlı eski bir tarikatın çok sayıda üyesinin çalıştığı ve tarikata üye olmayan Google çalışanlarının şirket içinde yükselmesinin engellendiği iddia edildi.