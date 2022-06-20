Fransa'da Macron'a büyük şok! Temizlik işçisi Rachel Keke eski Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'yu yenerek milletvekili seçildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkede dün ikinci turu düzenlenen seçimde oyların tamamının sayıldığını açıkladı. Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble ittifakı Ulusal Mecliste 245 koltuk elde etti.
Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı 131 milletvekili çıkardı.
Mecliste aşırı sağcı Ulusal Birliki (RN) 89 milletvekili, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisini (LR) ise 61 milletvekili temsil edecek.
Seçimlerin ikinci turunda sandığa gitmeyen seçmenin oranı yüzde 53,77 ile 5. Cumhuriyet'in en yüksek ikinci oranı olarak kayda geçti. Bu oran aynı turda 2017'de tarihi rekorla yüzde 57,36 idi.
Toplam 577 sandalyeli Ulusal Meclise 215 kadın, 362 erkek milletvekilli girdi. 2017'deki genel seçime nazaran bu yılki kadın milletvekili sayısı azaldı.
MACRON CEPHESİ 2017'YE NAZARAN MECLİSTE BÜYÜK BİR GERİLEME KAYDETTİ
Macron'un partisi LREM (308), MoDem ile (42) yaptığı 2017'deki genel seçim ittifakıyla, toplam 350 milletvekilliğini kazanarak 577 sandalyeli Ulusal Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti.
Aynı yıl, Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partilerin toplam milletvekili sayısı 137'de kalırken, PS liderliğindeki ittifak ancak 45 milletvekili çıkarabilmişti.
2017'de Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN), (bugünkü RN) yalnızca 8 milletvekili, ittifak halindeki LFI ile PCF ise toplam 27 milletvekili temsil etmişti.