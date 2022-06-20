Fransa'da Macron'a büyük şok! Temizlik işçisi Rachel Keke eski Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'yu yenerek milletvekili seçildi

GENEL SEÇİMDE BAŞARISIZ OLAN BAKANLAR İSTİFA EDECEK

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.

Buna göre seçimden mağlup ayrılan Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin, Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon ve Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Amelie de Montchalin'in gelecek günlerde istifa etmesi bekleniyor.

Macron cephesinden genel seçimin ilk turunda Macron'un ilk döneminde görev almış eski Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in yanı sıra Eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'nin döneminde başbakanlık yapmış Manuel Valls bulunurken, ikinci turda mağlup olanlar arasında LREM partili Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Macron'un eski İçişleri Bakanı Christophe Castaner gibi isimler yer alıyor.

Genel seçimin ikinci turuna ilişkin dün açıklama yapan Borne, "5. Cumhuriyet dönemince Ulusal Meclis, hiçbir zaman böyle bir siyasi konfigürasyon görmedi. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüzleşmemiz gereken zorluklar göz önüne alındığında bu durum ülkemiz için bir risk oluşturuyor." dedi.

Borne, bu oylamaya saygı duyulması ve gereken sonuçların çıkarılması gerektiğini ifade ederek, yeni meclisteki merkezi güç olduklarını, "eylem çoğunluğu" kurmak için çalışacaklarını kaydetti.