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    • Dünya
    • 20.06.2022 12:37
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    • 20.06.2022 12:37
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    Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası görüldü

    Son dakika haberleri... Lübnan Sağlık Bakanlığı yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

    Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası görüldü

    Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

    Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

    Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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