Avrupa, PKK'nın yeni Kandil'i oldu! Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" diye böğüren örgüt üyeleri Türk vatandaşlarına saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG'nin kuluçka merkezi haline gelen Avrupa, teröristlere ve terör destekçilerine kucak açmaya devam ediyor.
İsveç ve Finlandiya'nın terörizm faaliyetlerine olan desteğinden kaynaklı NATO yolunda Türkiye'den veto yemesinin ardından NATO'daki sözde müttefikimiz Fransa'dan da skandal görüntüler geldi.
Fotoğrafta: Avrupa Konseyi önündeki PKK'lılar
AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE PKK ÜYELERİ VE PAÇAVRALAR...
Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde terör örgütü PKK üyeleri ve destekçileri, stand açıp Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetinde bulundu.
O sırada bölgede bulunan Türk vatandaşları terör destekçilerine sert tepki gösterdi. Gözü dönmüş terörsevicileri ise kadınların üzerine yürüyüp saldırı girişiminde bulundu.
PKK, FRANSA'DA STK'LARDAN BİLE DAHA GÜÇLÜ
Ülkücü işareti yaptıkları için yollarının kesildiğini anlatan Eslem Kaya isimli bir vatandaş, "Bugün Strasbourg'da Avrupa Konsey önünde PKK'lıların standı var. PKK burada terör örgütü olarak tanımlanmıyor. STK'lardan bile daha güçlüler. Biz ülkücü işareti yaptığımız için yolu kesip hakaret ve saldırıda bulundular. Onlar Fransa'da PKK savunabilir,sen ülkücü işareti yapamazsın" ifadelerini kullandı.