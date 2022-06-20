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    • Dünya
    • 20.06.2022 23:54
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    • 21.06.2022 00:07
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    Avrupa, PKK'nın yeni Kandil'i oldu! Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" diye böğüren örgüt üyeleri Türk vatandaşlarına saldırdı

    Avrupa, Türkiye karşıtı provokatif adımlara ön ayak olmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezi olan kıtada her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Bunun son örneği Fransa'da kayıtlara geçti. Strasbourg’da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde stand açan PKK üyeleri ve destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırdı. NATO'daki sözde müttefik Fransa'nın bölücülere kucak açan bu ikiyüzlü tutumu tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Avrupa, PKK’nın yeni Kandil’i oldu!

    Terör örgütü PKK/YPG'nin kuluçka merkezi haline gelen Avrupa, teröristlere ve terör destekçilerine kucak açmaya devam ediyor.

    İsveç ve Finlandiya'nın terörizm faaliyetlerine olan desteğinden kaynaklı NATO yolunda Türkiye'den veto yemesinin ardından NATO'daki sözde müttefikimiz Fransa'dan da skandal görüntüler geldi.


    Fotoğrafta: Avrupa Konseyi önündeki PKK'lılar

    AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE PKK ÜYELERİ VE PAÇAVRALAR...
    Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önünde terör örgütü PKK üyeleri ve destekçileri, stand açıp Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetinde bulundu.

    O sırada bölgede bulunan Türk vatandaşları terör destekçilerine sert tepki gösterdi. Gözü dönmüş terörsevicileri ise kadınların üzerine yürüyüp saldırı girişiminde bulundu.



    PKK, FRANSA'DA STK'LARDAN BİLE DAHA GÜÇLÜ
    Ülkücü işareti yaptıkları için yollarının kesildiğini anlatan Eslem Kaya isimli bir vatandaş, "Bugün Strasbourg'da Avrupa Konsey önünde PKK'lıların standı var. PKK burada terör örgütü olarak tanımlanmıyor. STK'lardan bile daha güçlüler. Biz ülkücü işareti yaptığımız için yolu kesip hakaret ve saldırıda bulundular. Onlar Fransa'da PKK savunabilir,sen ülkücü işareti yapamazsın" ifadelerini kullandı.
        Balkan Ninnisi
        Haberler Dünya Avrupa, PKK'nın yeni Kandil'i oldu! Fransa'da "Öcalan'a özgürlük" diye böğüren örgüt üyeleri Türk vatandaşlarına saldırdı
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