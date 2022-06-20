30 yıl sonra bir ilk: Macron Ulusal Meclis'teki salt çoğunluğu kazanamadı

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin 2. turunda hükümet, 30 yıldan bu yana ilk kez meclisteki salt çoğunluğu elde edemedi. Sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble (Birlikte) ittifakının mecliste salt çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadığı ve 200 ile 260 arasında vekile sahip olacağı bildirildi. Solcu Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının 149-200 arası, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin 80-100 arası sandalye kazanması bekleniyor.