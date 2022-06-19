SON DAKİKA: ABD'nin Ukrayna'ya son kazığı: SİHA satışını durdurdular

Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen 4 MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyordu. Son gelişmeye göre, Ukrayna güçlerine SİHA satışı işlemi iptal edildi.
"DÜŞMANIN ELİNE GEÇER" ENDİŞESİ
Karara gerekçe olarak, gelişmiş gözetleme ekipmanının "düşmanın" eline geçmesi endişesi gösterildi.
Satışa yönelik teknik itiraz, Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi.
Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, daha önce mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti.
"ABD İÇİN GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR"
Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.
Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu.
ABD İLE UKRAYNA ARASINDA GERİLİM
SİHA satışının engellenmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından geldi.
Biden, Rusya'nın saldırılarına işaret ederek, "Birçok insanın, abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Hiç şüphesiz Zelenskiy, ABD'nin uyarılarını duymak istemedi." ifadesini kullanmıştı.