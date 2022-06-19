Rusya gazı kesti Almanya dara düştü! Tasarruf için 'kömür' önlemi...





Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Almanya'nın kömür yakıtlı elektrik üretiminden çıkma planlarına ve partisinin ilkelerine aykırı olmasına rağmen ülkenin elektrik üretimi için kömür kullanımını da artırmak zorunda kalacağını da vurguladı.

Habeck, "Talep üzerine kanunla alternatif bir gaz rezervi oluşturuyoruz. Bu, dürüst olmak gerekirse, bir geçiş dönemi için daha fazla kömürle çalışan elektrik santrali anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"GAZ TÜKETİMİNİ AZALTIYORUZ AKSİ HALDE KIŞ ZOR GEÇECEK"

Gaz piyasasındaki durumun son günlerde kötüleştiğini ve gaz depolama tesislerinin yüksek fiyatlara da olsa doldurulabildiğini vurgulayan Habeck, "Gazda tedarik şu anda garanti altında ama durum ciddi. Bu nedenle gaz tüketimini azaltmak için tedbirleri güçlendirmeye ve ek tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu, gaz tüketiminin daha da azalması ve depolama tesislerine daha fazla gaz aktarılması gerektiği anlamına geliyor. Aksi halde kış zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının yükselmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini huzursuz etme, bölme ve fiyatları artırma stratejisi olduğunu savunarak, "Buna izin vermeyeceğiz. Kararlı, eksiksiz ve dikkatlice bir şekilde karşılık veriyoruz" dedi.