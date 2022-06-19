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    • Dünya
    • 20.06.2022 01:39
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    • 20.06.2022 01:39
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    Mısır'da savaş uçağı düştü! Pilot sağ olarak kurtuldu

    Mısır ordusu, eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğinü duyurdu. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada pilotun sağ kurtulduğu belirtildi.

    AA
    Mısır’da savaş uçağı düştü!

    Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.

    Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü." ifadelerini kullandı.

    PİLOT SAĞ OLARAK KURTULDU
    Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu belirtti.

    İlgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydeden Abdulhafız, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi.

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