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    Elon Musk'un İstanbul fethiyle ilgili yaptığı paylaşımı Prof. Erhan Afyoncu değerlendirdi

    Elon Musk, İstanbul’un fethiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Ortalığı karıştırdı. Prof. Afyoncu, bu maskaralığın “Fethi küçümsemek” için yapıldığını açıkladı!

    Tarihi ’musk’aralık

    ABD'li işadamı Elon Musk, Bizans askerinin yataktaki görüntüsüyle "Kapıyı kilitledin mi?" "Constantinople 1453" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bu mesaj kafalarda soru işaretlerine yol açtı. 350 binden fazla beğeni ve 20 binin üzerinde yorum alan gönderiye ilişkin, çeşitli yorumlar yapıldı. MSÜ Rektörü tarihçi Prof. Erhan Afyoncu, "Musk, 'Açık Unutulan Kapı' efsanesine atıf yapıyor. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur. Bu rivayet batıda çok yaygındır. Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır. Ancak yerli ve yabancı tarihçilerin çoğuna göre Türk askerleri bugünkü Topkapı'ya yakın bir yerden savaşarak şehre girmişlerdir. Fatih ve askerleri şehri açık bir kapıdan değil surları yıkarak fethetmişlerdir" ifadesini kullandı.



    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yaşandığı bu günlerde Musk'ın paylaşımı manidar bulundu.

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    Haberler Dünya Elon Musk'un İstanbul fethiyle ilgili yaptığı paylaşımı Prof. Erhan Afyoncu değerlendirdi
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