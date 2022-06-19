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    • 20.06.2022 06:09
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    • 20.06.2022 06:18
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    ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı kavgada 1 kişi ölü

    ABD'nin başkenti Washington'da kalabalık bir grubun katıldığı konser etkinliğinde yaşanan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi de yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’de silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

    ABD'nin başkenti Washington'da kalabalık bir grubun katıldığı konser etkinliğinde yaşanan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi de yaralandı.

    Başkent Washington'ın en işlek bölgelerinden 14. cadde ile U caddesinin kesiştiği bölgedeki konser alanında yerel saatle akşam saatlerinde yaşanan kavga kanlı bitti.

    Washington Polis Şefi Robert Contee'nin basına yaptığı açıklamaya göre kalabalık bir grubun katıldığı etkinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan gruplar arasında kimliği açıklanmayan kişi veya kişilerce silah kullanılması sonucunda olaya müdahale eden bir polis ile olay mahallindeki 3 kişi vuruldu.

    Contee, yaralılardan 15 yaşındaki bir gencin daha sonra hayatını kaybettiğini, diğer yaralılarla polisin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis şefi, yaralıların durumunun şu anda iyi olduğunu belirtti.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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