Ülkenin en ünlü dansözü Yekaterina Zavalishina yabancı hükümetlere devlet sırrı göndermekten tutuklandı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti! Savaş hız kesmeden devam ederken bölgede tansiyon yükseldi! 33 yaşındaki Rus vatandaşı dansöz Yekaterina Zavalishina, casusluk suçlamasıyla cezaevine gönderildi! Performansıyla ülke çapında ün kazanan Zavalishina'nın 'devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği' iddia edildi. Moskova'dan İsviçre'ye kaçmak üzereyken yakayı ele verdi. Gözaltına alınan Zavalishina suçlamaları reddetti! Ağustos ayındaki duruşmaya kadar cezaevine kalacağı belirtilen dansözün 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Soruşturmaya göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina'nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika'ya gittiği de tespit edildi. Rus dansözün hikayesi akıllara Mata Hari'yi getirdi. Hollandalı olan Mata Hari, 1. Dünya Savaşı'nda Almanlara hizmet etti. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı belgeleri Almanlara gönderdi! İdama mahkum edildi.
BİZİM MATA HARİMİZ...
Bizim Mata Harimiz ise 1910 yılında İstanbul'da doğan Emine Adalet Pee'ydi. 10 yaşında Almanya'ya yerleşen Emine Adalet Henry Pee ile evlendi. Ülkede ünlü bir dansçı haline geldi. Nazi subaylarını eğlendirdi. 1942 yılına kadar Ankara'ya istihbarat gönderdi! Hitler'in yaveri Freglayr ile yakın ilişki içindeydi! Almanların Paris'i işgal edeceğini de bizzat kendisi haber vermişti.ya Savaşı'nda Almanlara hizmet etti. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı belgeleri Almanlara gönderdi!
Emine Adalet Pee, Almanya'da ün kazanmıştı.