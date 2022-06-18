Ülkenin en ünlü dansözü Yekaterina Zavalishina yabancı hükümetlere devlet sırrı göndermekten tutuklandı





BİZİM MATA HARİMİZ...

Bizim Mata Harimiz ise 1910 yılında İstanbul'da doğan Emine Adalet Pee'ydi. 10 yaşında Almanya'ya yerleşen Emine Adalet Henry Pee ile evlendi. Ülkede ünlü bir dansçı haline geldi. Nazi subaylarını eğlendirdi. 1942 yılına kadar Ankara'ya istihbarat gönderdi! Hitler'in yaveri Freglayr ile yakın ilişki içindeydi! Almanların Paris'i işgal edeceğini de bizzat kendisi haber vermişti.ya Savaşı'nda Almanlara hizmet etti. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı belgeleri Almanlara gönderdi!