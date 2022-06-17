SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yaptırımlara tepki: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine uygulanan yaptırımlara tepki gösterdi. Putin "Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu.

Ekonomimiz hakkındaki kasvetli beklentiler gerçekleşmedi."

Enflasyonun üstesinden geldik.

Yaptırımlar AB'nin kendisini vurdu.

Avrupa ülkeleri 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı.

Ekonomik krizin sebebi biz değiliz.

ABD gıda üreticisi konumundan çıktı.

Para basıyorlar ve küresel pazardan gıda alıyorlar.

Kriz Ukrayna'ya yapılan operasyon sebebiyle çıkmadı.

Rusya, tahıl ve gübre ihracatını artırabilecek konumdadır.

Karadeniz'e mayınları biz döşemedik. Ukrayna, mayınları temizlerse gemilerin güvenliğini sağlarız."

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