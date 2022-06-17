Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.06.2022 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2022 16:16
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yaptırımlara tepki: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine uygulanan yaptırımlara tepki gösterdi. Putin "Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

    Putin’den yaptırım tepkisi: Eskisi gibi olmayacak

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine uygulanan yaptırımlara tepki gösterdi. Putin "Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

    Putin'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    "Rus ekonomisini baltalama girişimleri başarısız oldu.

    Ekonomimiz hakkındaki kasvetli beklentiler gerçekleşmedi."

    Enflasyonun üstesinden geldik.

    Yaptırımlar AB'nin kendisini vurdu.

    Avrupa ülkeleri 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı.

    Ekonomik krizin sebebi biz değiliz.

    ABD gıda üreticisi konumundan çıktı.

    Para basıyorlar ve küresel pazardan gıda alıyorlar.

    Kriz Ukrayna'ya yapılan operasyon sebebiyle çıkmadı.

    Rusya, tahıl ve gübre ihracatını artırabilecek konumdadır.

    Karadeniz'e mayınları biz döşemedik. Ukrayna, mayınları temizlerse gemilerin güvenliğini sağlarız."

    AHaber CANLI YAYIN
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Faik Öztrak kendini patlattı
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yaptırımlara tepki: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
        SON DAKİKA