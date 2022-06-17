ABD Başkanı Joe Biden'ın kafası karıştı! Muhammed bin Selman ile görüşeceği duyurulsa da o reddetmeyi tercih etti

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." cevabını verdi.