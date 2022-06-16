Bakan Çavuşoğlu'nun uyarısıyla Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki harita düzeltildi

Çavuşoğlu, forum kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyu aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç gibi üst düzey katılımcılarla ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, kentteki Türk toplumuyla da bir araya geldi.