Pandemi ve ardından Ukrayna Savaşı Almanya'yı 50 yılın en yüksek enflasyonuyla tanıştırdı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 1973'ten bu yana zirve yaptı. Yıllık enflasyon oranı, mayıs ayında 7.9'a ulaştı.







Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel, doğalgaz ve petrol zamlarını hatırlattı. Temel gıdadaki artışın enflasyonu körüklediğini açıkladı.







CEP YAKAN ZAMLAR

DOĞALGAZ YÜZDE 55.2

AKARYAKIT YÜZDE 41

ELEKTRİK YÜZDE 21.5

YAĞ YÜZDE 38.7

ET YÜZDE 16.5

SÜT-YUMURTA YÜZDE 13.1

EKMEK YÜZDE 10.5

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