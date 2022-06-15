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    Pandemi ve ardından Ukrayna Savaşı Almanya'yı 50 yılın en yüksek enflasyonuyla tanıştırdı

    Pandeminin ardından Ukrayna savaşı Avrupa'yı sarstı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 50 yıl sonra en yüksek enflasyonla tanıştı.

    50 yılın en yüksek enflasyonu

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 1973'ten bu yana zirve yaptı. Yıllık enflasyon oranı, mayıs ayında 7.9'a ulaştı.



    Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel, doğalgaz ve petrol zamlarını hatırlattı. Temel gıdadaki artışın enflasyonu körüklediğini açıkladı.



    CEP YAKAN ZAMLAR
    DOĞALGAZ YÜZDE 55.2
    AKARYAKIT YÜZDE 41
    ELEKTRİK YÜZDE 21.5
    YAĞ YÜZDE 38.7
    ET YÜZDE 16.5
    SÜT-YUMURTA YÜZDE 13.1
    EKMEK YÜZDE 10.5

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    Haberler Dünya Pandemi ve ardından Ukrayna Savaşı Almanya'yı 50 yılın en yüksek enflasyonuyla tanıştırdı
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