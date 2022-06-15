Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 1973'ten bu yana zirve yaptı. Yıllık enflasyon oranı, mayıs ayında 7.9'a ulaştı.
Federal İstatistik Ofisi Başkanı Georg Thiel, doğalgaz ve petrol zamlarını hatırlattı. Temel gıdadaki artışın enflasyonu körüklediğini açıkladı.
CEP YAKAN ZAMLAR
DOĞALGAZ YÜZDE 55.2
AKARYAKIT YÜZDE 41
ELEKTRİK YÜZDE 21.5
YAĞ YÜZDE 38.7
ET YÜZDE 16.5
SÜT-YUMURTA YÜZDE 13.1
EKMEK YÜZDE 10.5
- Dünya
- 15.06.2022 Gazete
Pandemi ve ardından Ukrayna Savaşı Almanya'yı 50 yılın en yüksek enflasyonuyla tanıştırdı
Pandeminin ardından Ukrayna savaşı Avrupa'yı sarstı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 50 yıl sonra en yüksek enflasyonla tanıştı.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hayat pahalılığı, 1973'ten bu yana zirve yaptı. Yıllık enflasyon oranı, mayıs ayında 7.9'a ulaştı.