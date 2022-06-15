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    • Dünya
    • 16.06.2022 00:31
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    • 16.06.2022 00:38
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    Korkunç olay! Kaplan bakıcısını öldürdü

    Meksika’da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Korkunç olay! Kaplan bakıcısını öldürdü

    Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran'da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı.

    Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus'un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



    Jesus'un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.
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