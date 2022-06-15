Dünyaca ünlü pek çok çizgi filmin mimari olan Prof. Dr. Namkook Lee eşini günlerce darp etti

Kadına yönelik şiddet sınırı aştı! Şüpheli bu kez, Güney Koreli animasyon uzmanıydı! Prof. Dr. Namkook Lee (70), en başarılı çizgi filmlerin mimarıydı. Scooby Doo, Space Jam ve Goof Troop gibi popüler çizgi filmlere imza attı. Ancak bu kez çizgiyi aştı. Eşi Jae Lee'yi geçtiğimiz ay soluğu karakolda aldı. Namkook Lee'nin şiddetine maruz kaldığını anlattı. "26 Mayıs'ta darp edildim. Ertesi gün dışarıda yemek yerken restoranda şiddete maruz kaldım" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tutuklanan profesör hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.