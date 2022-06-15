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    Dünyaca ünlü pek çok çizgi filmin mimari olan Prof. Dr. Namkook Lee eşini günlerce darp etti

    Dünyaca ünlü pek çok çizgi filmin mimari olan animasyon uzmanı Prof. Dr. Namkook Lee, eşini günlerce darp etti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. hakkında 7.5 yıl hapis istendi.

    Korku f’lee’mi

    Kadına yönelik şiddet sınırı aştı! Şüpheli bu kez, Güney Koreli animasyon uzmanıydı! Prof. Dr. Namkook Lee (70), en başarılı çizgi filmlerin mimarıydı. Scooby Doo, Space Jam ve Goof Troop gibi popüler çizgi filmlere imza attı. Ancak bu kez çizgiyi aştı. Eşi Jae Lee'yi geçtiğimiz ay soluğu karakolda aldı. Namkook Lee'nin şiddetine maruz kaldığını anlattı. "26 Mayıs'ta darp edildim. Ertesi gün dışarıda yemek yerken restoranda şiddete maruz kaldım" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tutuklanan profesör hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



    CANINI ZOR KURTARDI
    Eşinin günlerce şiddetine maruz kalan 63 yaşındaki Jae Lee, canını zor kurtardı. Soluğu karakolda aldı. 70 yaşındaki Prof. Dr. Namkook Lee, tutuklandı. (DİLEK YAMAN DEMİR)

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    Haberler Dünya Dünyaca ünlü pek çok çizgi filmin mimari olan Prof. Dr. Namkook Lee eşini günlerce darp etti
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