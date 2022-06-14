İtalya'daki helikopter kazasında flaş gelişme: Karakutu enkazda bulunamadı!

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşırken düşen helikopterle ilgili soruşturma, karakutunun ve görgü tanıklarının olmaması gibi nedenlerle güçlükle ilerliyor.
Geçen perşembe günü havalandıktan kısa süre sonra kaybolan helikopter yaklaşık 2 gün sonra Reggio Emilia bölgesinde dağlık alana düşmüş olarak bulunmuştu.
Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti. İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşı, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
HAVA MUHALEFETİ OLASILIĞI
İtalyan basınındaki haberlere göre helikopterde karakutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemesi ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor.