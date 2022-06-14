İtalya'daki helikopter kazasında flaş gelişme: Karakutu enkazda bulunamadı!



Arama çalışmalarına katılan birimlerden Alpler Kurtarma Ekibi bölge sorumlusu Luca Pezzi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek" dedi ve ekledi:



"Olasılıklardan biri, helikopterin olumsuz hava koşullarından uzaklaşmak için bir manevra yapmaya çalışmış olması, ancak bunun ölümcül sonuçlanması." Helikopterdeki Lübnanlı yolculardan birinin uçuş sırasında ailesine yolladığı videoda da fırtına görülebiliyor.