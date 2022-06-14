Dünyayı şok etmişti Afganlar uçaktan atlamıştı! ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında karar





ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü Linda Card yaptığı açıklamada, uçuş ekibinin yaklaşık 10 aylık süren bir soruşturmanın ardından aklandığını belirterek, mürettebatın, "kaynakların kısıtlı olduğu eşi görülmemiş bir tahliye sırasında, olaya özel geçerli uygulanabilir kurallara ve genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket ettiğini" ifade etti.