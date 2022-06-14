Dünyayı şok etmişti Afganlar uçaktan atlamıştı! ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında karar

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den yapılan tahliye uçuşları sırasında uçağın iniş takımlarında bulunan insan kalıntılarına ek olarak en az 2 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin "düzenlemelere uyumlu" olduğu belirtildi.
ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü Linda Card yaptığı açıklamada, uçuş ekibinin yaklaşık 10 aylık süren bir soruşturmanın ardından aklandığını belirterek, mürettebatın, "kaynakların kısıtlı olduğu eşi görülmemiş bir tahliye sırasında, olaya özel geçerli uygulanabilir kurallara ve genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket ettiğini" ifade etti.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek ise yaptığı açıklamada, olayın "trajik" olduğunu ifade ederek, olay sırasında mürettebatın, uçağın güvenliğini sağlamak için uçuş durumuna geçtiğini belirtti.