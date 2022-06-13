Ünlü fast food zincirinin Rusya zaferi! ABD'li McDonald’s restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı

McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının yeni bir marka adı altında açılma kararını değerlendiren Moskova'da yaşayan Elizaveta adlı kişi, yeni restoranların da eski McDonald's gibi olduğunu belirterek, "Hepsi kapanınca çok üzülmüştüm ama şimdi patates kızartması yedim. Genel olarak her şey lezzetli. Yeni logo da fena değil, beğendim." dedi.

Bir diğer Moskovalı Olga ise yeni ismi beğenmediğini dile getirerek, "Daha iyi bir fikir bulabilirlerdi. Logosu ise güzel, geri kalan her şey güzel, her şey lezzetli." diye konuştu.