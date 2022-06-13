Ünlü fast food zincirinin Rusya zaferi! ABD'li McDonald’s restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı

McDonald's restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald's logoları ve McDonald's'a ait ürün isimleri değiştirildi.
Bugün Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.
Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti.
Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.