Trump Kongre'deki 6 Ocak oturumuna cevaben 12 sayfalık açıklama yayımladı: "Felaketin sorumlusu Demokratlar"

HALKA AÇIK İLK OTURUMU 20 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ

Halka açık olarak geçen cuma günü yapılan ilk oturumu ABD'de yaklaşık 20 milyon kişi canlı yayında izlemiş, ilk oturumda Kongre baskınında Trump'ın ciddi derecede rolü olduğu iddiaları öne çıkmıştı.

Washington'da 6 Ocak 2021'de toplanan ve başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden on binlerce Trump taraftarı, düzenlenen mitingin ardından Kongreye yürümüş, bu sırada polis barikatlarını aşarak Kongre binasına giren binlerce kişi binaya zarar vermiş, bazıları ise polisle çatışmıştı.