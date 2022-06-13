Trump Kongre'deki 6 Ocak oturumuna cevaben 12 sayfalık açıklama yayımladı: "Felaketin sorumlusu Demokratlar"

6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturan komitenin ABD Temsilciler Meclisinde halka açık olarak düzenlenen ikinci oturumunun ardından iddiaların odağındaki Trump'tan yanıt geldi.
Trump, 12 sayfalık bir açıklama yayımlayarak, "6 Ocak'ın ardından geçen 17 ayda Demokratlar herhangi bir çözüm üretemedi." ifadesini kullandı.
Kongre baskınına giden süreçte Demokratların aylar öncesinden başlayan birtakım söylemlerinin etkili olduğunu belirten Trump, "Bu felaketin sorumlusu Demokratlar. Yaptıkları bu oturumlarla bir şekilde başarısız oldukları konuların üzerindeki dikkati başka yere çekmeye çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.
Trump, yaptığı açıklamada Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını da yineledi.
Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci kamuya açık oturumda Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savunmuştu.