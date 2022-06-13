SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'yı satan satana! Fransa ABD şimdi de NATO

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde Ukrayna'yı gazlayan Batı şimdilerde peşi sıra satıyor. Bunun son örneği de NATO'dan geldi.

"UKRAYNALILAR NE KADAR TAVİZ VERMEYE HAZIR?"

Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına olumlu baktığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilginç bir açıklama yaptı.

Jens Stoltenberg, "Bu savaş masada bitecek. Konu, barışın mümkün olup olmadığı değil. Asıl konu şu: Ukraynalılar, barış uğruna ne kadar toprak vermeye, bağımsızlıklarından ve özgürlüklerinden ne kadar taviz vermeye hazır?"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok defa Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu ve Ukrayna'ya silah gönderilmesini savundu.