SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'yı satan satana! Fransa ABD şimdi de NATO

Rusya Ukrayna savaşı öncesinde Ukrayna'yı gazlayan Batı şimdilerde peşi sıra satıyor. Bunun son örneği de NATO'dan geldi.
"UKRAYNALILAR NE KADAR TAVİZ VERMEYE HAZIR?"
Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına olumlu baktığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilginç bir açıklama yaptı.
Jens Stoltenberg, "Bu savaş masada bitecek. Konu, barışın mümkün olup olmadığı değil. Asıl konu şu: Ukraynalılar, barış uğruna ne kadar toprak vermeye, bağımsızlıklarından ve özgürlüklerinden ne kadar taviz vermeye hazır?"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok defa Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu ve Ukrayna'ya silah gönderilmesini savundu.
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO ülkesi, Ukrayna'ya toplam 26 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yaptı. 20 binden fazla tanksavar füzesi, yaklaşık 10 bin hava savunma füzesi, 120 tank, onlarca top bataryası ve on binlerce ton mühimmat gönderildi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun yaptığı bu hamlelerin "Rusya için güvenlik tehdidi" olduğunu söylemiş ve Ukrayna'nın NATO konusunda tarafsız olmasının, askeri bir çatışmayı önleyeceğini dile getirmişti.
İLK SATIŞ FRANSA'DAN GELMİŞTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın, Rusya ile barışmak için toprak vermesi gerektiğini ifade etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Avrupa Birliği içinden birçok liderin bu sözleri dile getirdiğini ancak isimlerinin açıklanmayacağını söyledi.