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    • Dünya
    • 13.06.2022 12:38
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    • 13.06.2022 12:58
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    SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'yı satan satana! Fransa ABD şimdi de NATO

    Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'yı gazlayanlar şimdi birer birer satıyor! Önce Fransa sonra ABD şimdi de NATO. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna, barış yapmak için bedel ödemeye hazır mı? Ukraynalılar toprak vermeye, bağımsızlıklarından taviz vermeye hazır mı?" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’yı satan satana şimdi de NATO

    Rusya Ukrayna savaşı öncesinde Ukrayna'yı gazlayan Batı şimdilerde peşi sıra satıyor. Bunun son örneği de NATO'dan geldi.

    "UKRAYNALILAR NE KADAR TAVİZ VERMEYE HAZIR?"
    Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına olumlu baktığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilginç bir açıklama yaptı.

    Jens Stoltenberg, "Bu savaş masada bitecek. Konu, barışın mümkün olup olmadığı değil. Asıl konu şu: Ukraynalılar, barış uğruna ne kadar toprak vermeye, bağımsızlıklarından ve özgürlüklerinden ne kadar taviz vermeye hazır?"

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok defa Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu ve Ukrayna'ya silah gönderilmesini savundu.

    Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO ülkesi, Ukrayna'ya toplam 26 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yaptı. 20 binden fazla tanksavar füzesi, yaklaşık 10 bin hava savunma füzesi, 120 tank, onlarca top bataryası ve on binlerce ton mühimmat gönderildi.

    Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun yaptığı bu hamlelerin "Rusya için güvenlik tehdidi" olduğunu söylemiş ve Ukrayna'nın NATO konusunda tarafsız olmasının, askeri bir çatışmayı önleyeceğini dile getirmişti.

    İLK SATIŞ FRANSA'DAN GELMİŞTİ
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın, Rusya ile barışmak için toprak vermesi gerektiğini ifade etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Avrupa Birliği içinden birçok liderin bu sözleri dile getirdiğini ancak isimlerinin açıklanmayacağını söyledi.

        ABD istihbaratı tarafından yapılan Ukrayna'yla ilgili açıklama büyük ses getireceğe benziyor. Bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yer verilen açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce yaşananlar anlatılıyor…

        BIDEN İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMELERİ AKTARILDI
        ABD Başkanı Joe Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara "abarttığını" düşündüklerini söylediğini aktardı. Raporlar, Zelenski'nin İşgalden önce Biden'ın yorumlarının 'panik yarattığını' düşündüğünü ve pek de ciddiye almadığını söyledi. ABD ulusal istihbarat direktörü bu hafta Biden'ın müttefiklerini ikna etmek için istihbaratın gizliliğini kaldırdığını söyledi.

        Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere olduğunu belirten ABD istihbaratını 'duymak istemediğini' söyledi.

        BIDEN: ELİMİZDEKİ VERİLERE İNANAMADILAR
        Associated Press'e göre Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.

        Habere göre Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi. ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

        Biden, "Hiç şüphe yoktu" diye devam etti. "Ve Zelenski bunu duymak istemedi."

        24 Şubat'ta tam kapsamlı bir işgal başlatmadan önce, Rusya haftalarca Ukrayna sınırında birliklerini inşa etti ve bu, Kremlin'in reddettiği bir iddiayı, işgal etmeye hazır olup olmadıklarına dair spekülasyonlara yol açtı.

            ZELENSKİ PANİK YARATILMASINI İSTEMEDİ
            Ocak ayının sonlarında, ABD'li yetkililerin Putin'in yakında Ukrayna'yı işgal edeceğini söylemesinin ardından, ismi açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili CNN'e Zelenski'nin Biden'a işgalle ilgili "mesajları sakinleştirmesini" söylediğini çünkü bunun bir panik yarattığını söyledi.

            Pazartesi günü, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Biden'ın şüpheci müttefikleri bunun gerçekten olacağına ikna etmek için Rusya'nın işgali hakkındaki istihbaratın gizliliğini bile kaldırdığını söyledi.

            Savaş başladığından beri ABD, Ukrayna'ya binlerce silah da dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık yardım sağladı.

                Ukrayna, başkent Kiev ve Harkiv de dahil olmak üzere en büyük şehirlerinden bazılarının işgallerini başarıyla engelledi, ancak Rus kuvvetlerinin yeniden odaklandığı doğu Donbass bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

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                Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'yı satan satana! Fransa ABD şimdi de NATO
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