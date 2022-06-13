Hindistan'da İslam düşmanlığı: Hazreti Muhammed'e hakareti protesto eden bazı Müslümanların evleri yıkıldı!

Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor.

CARKAND'DAKİ PROTESTOLARDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

JP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bunun ardından tansiyon yükselmişti.