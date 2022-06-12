Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten Yunanistan'a ve Miçotakis'e 'Türkiye' uyarısı: ABD'nin piyonu olduk... Tarihten ders almalıyız

Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan'a ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e dikkat çeken uyarılar geldi.
"BÜYÜK GÜÇLER KÜÇÜKLERİ ALET EDİYOR TARİHTEN DERS ALMALIYIZ"
Adeta ABD'nin üssü haline gelen Yunanistan'ı uyaran Gregoriadis Açıklamasında milletvekili, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" dedi.
"1922'DEKİ GİBİ BİZİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYORLAR"
Gregoriadis, "Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar." dedi.
"YUNANİSTAN AMERİKAN ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ"
ABD'ye karşı da ülkesini uyaran Yunan vekil "Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar" dedi.
"ABD'NİN PİYONU OLARAK..."
Gregoriadis uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:
"Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan - ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var. Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz.