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    • Dünya
    • 12.06.2022 18:54
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    • 12.06.2022 18:58
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    Ukrayna - Rusya savaşına dair Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski'den tuhaf açıklama

    Ukrayna - Rusya savaşında 2 ay geride kalırken bölgeden sıcak haberler de gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın bazı şehirleri Rus güçleri tarafından bombardıman altındayken savaşa dair de çeşitli ülkelerden açıklamalar geliyor. Son olarak Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski Ukrayna'yı savunarak Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

    Polonya’da nükleer silah açıklaması

    Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

    Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi.

    Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

        PUTİN CESARET EDEMEZ


        Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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