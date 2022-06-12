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    • 12.06.2022 23:41
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    • 13.06.2022 00:16
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    Nijerya'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırıldı

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğünden gelen 50'den fazla kişinin kaçırıldığı bildirildi.

    Düğünden dönen 50’den fazla kişi kaçırıldı

    Zamfara İletişim Birliği Sekreteri Ashiru Zurmi, yaptığı açıklamada, dün gece eyaletin başkenti Gusau'da düğünden dönen bir grubun Sokoto-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

    Silahlı kişilerin 50'den fazla kişiyi kaçırdığını belirten Zurmi, 20'den fazla kişinin de saldırganların elinden kaçarak kurtulduğunu söyledi.

    Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 7 Haziran'da silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 20 kişi kaçırılmıştı.

    Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
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    Haberler Dünya Nijerya'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırıldı
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