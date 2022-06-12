Nijerya'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırıldı

Silahlı kişilerin 50'den fazla kişiyi kaçırdığını belirten Zurmi, 20'den fazla kişinin de saldırganların elinden kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 7 Haziran'da silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 20 kişi kaçırılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.