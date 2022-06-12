Hindistan'dan skandal görüntüler! Hem İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret hem Müslümanlara şiddet...

Hindistan'da artan İslam düşmanlığı her geçen gün şiddetini artırıyor! Ülkede yaşayan birçok Müslüman ayrılıkçı davranışlarla karşı karşıya kalırken son olarak Müslüman gençlere uygulanan şiddet büyük tepki çekti.
HEM İSLAM'A HAKARET HEM MÜSLÜMANLARA ŞİDDET!
Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle önceki gün protestolara sahne olan Uttar Pradeş eyaletinde polislerin, Müslüman gençleri darbettiği görüntüler ortaya çıktı.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ UTANMADAN PAYLAŞTI
Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, BJP'li Eyalet Meclisi Üyesi Shalabh Mani Tripathi, Twitter hesabından "İsyancılara hediye iadesi" başlığıyla video paylaştı.
Uttar Pradeş'in Saharanpur kentindeki bir karakolda 10 Haziran'da kaydedilen videoda, 2 polisin 9 Müslüman gence kötü muamelesi gözler önüne serildi.
ACIMASIZCA DÖVDÜLER
Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor.
Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın eski basın danışmanı da olan Tripathi'nin paylaştığı görüntülerde, gençlerin kendilerini darbelerden korumaya çalıştığı dikkati çekiyor.