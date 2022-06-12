Hindistan'dan skandal görüntüler! Hem İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret hem Müslümanlara şiddet...

Ülkenin Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda polisin havaya ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

PEYGAMBER EFENDİMİZE HAKARET TANSİYONU YÜKSELTTİ

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmiş ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullanmıştı.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

Sharma'ya 9 Haziran'da "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 7 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

HİNDİSTAN'DA HİNDU GRUPLAR MÜSLÜMANLARA SALDIRIYOR

Öte yandan Hindistan'daki Hindu grupların her fırsatta Müslümanlara saldırarak çatışmalara sebep olduğu biliniyor.