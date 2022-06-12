Enflasyon ve fiyat artışları Almanya'yı vurdu! Bild Gazetesi: 6 Alman'dan 1'i öğününden vazgeçiyor

Dünya yeni tip koronavirüs salgını ile zor dönemler geçirirken salgının etkisinin hafiflediği dönemde patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları zor duruma soktu.
Küresel bağlamda yaşanan fiyat artışları Almanya'yı da etkiledi.
Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.
BİLD GAZETESİ DUYURDU: 6 ALMAN'DAN 1'İ ÖĞÜNÜNDEN VAZGEÇİYOR
Küresel ekonomide yaşanan yüksek enflasyon krizi, Amerika'dan Avrupa'ya birçok ülkede alım gücünü etkileyen ve belirsizlik ortamını tetikleyen sıkıntıları beraberinde getirdi. Almanya'nın önde gelen Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazması günün en çok konuşulanlara arasına girdi.
Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden birisi de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak dikkat çeken Almanya.
Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede yüksek enflasyon sonrası her alanda yapılan zamlarla ilgili ilgiç bir manşet kullandı.