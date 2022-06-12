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    • Dünya
    • 12.06.2022 17:50
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    • 12.06.2022 18:02
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    Enflasyon ve fiyat artışları Almanya'yı vurdu! Bild Gazetesi: 6 Alman'dan 1'i öğününden vazgeçiyor

    Koronavirüs salgını ile zor bir dönemden geçen küresel piyasalar Rusya - Ukrayna savaşı ile iyice sıkıntıya düştü. Bu bağlamda oluşan ve tüm dünyayı etkileyen enflasyon ve fiyat artışları Almanya'yı da etkiledi. Bild gazetesi, 6 Alman'dan birinin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

    6 Alman’dan 1’i öğününden vazgeçiyor!

    Dünya yeni tip koronavirüs salgını ile zor dönemler geçirirken salgının etkisinin hafiflediği dönemde patlak veren Rusya - Ukrayna savaşı piyasaları zor duruma soktu.

    Küresel bağlamda yaşanan fiyat artışları Almanya'yı da etkiledi.



    Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

    BİLD GAZETESİ DUYURDU: 6 ALMAN'DAN 1'İ ÖĞÜNÜNDEN VAZGEÇİYOR
    Küresel ekonomide yaşanan yüksek enflasyon krizi, Amerika'dan Avrupa'ya birçok ülkede alım gücünü etkileyen ve belirsizlik ortamını tetikleyen sıkıntıları beraberinde getirdi. Almanya'nın önde gelen Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazması günün en çok konuşulanlara arasına girdi.



    Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden birisi de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak dikkat çeken Almanya.

    Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede yüksek enflasyon sonrası her alanda yapılan zamlarla ilgili ilgiç bir manşet kullandı.



        Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmayı haberleştiren Bild gazetesine göre; Almanların ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlandığı belirtildi.

        Haberin detaylarında; her 6 Alman'dan 1'inin geçimini sağlamak için öğünlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi.



        ALMANYA MERKEZ BANKASI: YÜKSEK ENFLASYON SATIN ALMA GÜCÜNÜ ZAYIFLATIYOR
        Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarında keskin artışın etkisiyle yüksek enflasyon öngördü.



        Almanya ekonomisine ilişkin yarı yıllık raporunda Bundesbank, artan enerji fiyatları nedeniyle enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, olağanüstü yüksek enflasyonun tüketiciler için belirsizliğe ve satın alma gücünün zayıflamasına yol açtığını vurguladı.

        Bu yıl için Aralık 2021'de yüzde 3,6 enflasyon öngören Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 7,1'e çıkardı.
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