Enflasyon ve fiyat artışları Almanya'yı vurdu! Bild Gazetesi: 6 Alman'dan 1'i öğününden vazgeçiyor





Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden birisi de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak dikkat çeken Almanya.



Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede yüksek enflasyon sonrası her alanda yapılan zamlarla ilgili ilgiç bir manşet kullandı.