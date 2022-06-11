Londra'daki PKK'lılar bir Azerbaycan Türküne saldırdı: "Onlar zafer işareti yaptı, ben de Bozkurt"

BBC'nin merkezi önünde toplanan ve zafer işareti yaparak yürüyen terör örgütü yandaşları, Piccadilly Circus yakınlarında olay çıkardı. Terör örgütü PKK elebaşı hakkında sloganlar da atarak yürüyen grup, kendilerine bozkurt işareti yaparak tepki gösteren bir Azerbaycan Türkü'nün üzerine yürüdü. Terör örgütü yandaşları, Azerbaycan Türkü'ne saldırarak çenesine yumruk attı.
Olaya müdahale eden polislere de tepki gösteren terör örgütü yandaşları, daha sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara'ya doğru yürüyüşe devam etti.
"HEPSİ KADINLI ERKEKLİ ÜZERİME SALDIRDI"
Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Azerbaycan Türkü, olay anını şöyle anlattı:
"Azerbaycan'danım. Burada çalışıyorum. Türkiye aleyhine miting gördüm. Sadece kaldıramadım. Ben de Türk'üm, kaldıramadım. Onlar victory (zafer) işareti yapıyorlar. Ben bozkurt işareti yaptım. Hepsi kadınlı erkekli üzerime saldırdı. Biri bana çenemden yumrukla vurdu. Sonra polisler beni muhafaza etti. Marketin içerisine aldılar."
Polislerin, terör örgütü yandaşlarının kendisine saldırmaması için saldırganları tuttuğunu söyleyen Azerbaycan Türkü, polisin saldırganı gözaltına alıp almadığını bilmediğini söyledi.
Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Azerbaycan Türkü, "Etrafta beni kolluyor, gözlüyor olabilirler. İnşallah bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.