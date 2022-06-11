ABD Rusya Ukrayna savaşının başından beri gaza getirdiği Ukrayna'yı sattı! Joe Biden'dan şoke eden ifadeler

ABD istihbaratı tarafından yapılan Ukrayna'yla ilgili açıklama büyük ses getireceğe benziyor. Bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yer verilen açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce yaşananlar anlatılıyor…
BIDEN İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMELERİ AKTARILDI
ABD Başkanı Joe Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara "abarttığını" düşündüklerini söylediğini aktardı. Raporlar, Zelenski'nin İşgalden önce Biden'ın yorumlarının 'panik yarattığını' düşündüğünü ve pek de ciddiye almadığını söyledi. ABD ulusal istihbarat direktörü bu hafta Biden'ın müttefiklerini ikna etmek için istihbaratın gizliliğini kaldırdığını söyledi.
Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere olduğunu belirten ABD istihbaratını 'duymak istemediğini' söyledi.
BIDEN: ELİMİZDEKİ VERİLERE İNANAMADILAR
Associated Press'e göre Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.
Habere göre Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi. ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.