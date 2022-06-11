ABD Rusya Ukrayna savaşının başından beri gaza getirdiği Ukrayna'yı sattı! Joe Biden'dan şoke eden ifadeler

BIDEN: ELİMİZDEKİ VERİLERE İNANAMADILAR

Associated Press'e göre Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.

Habere göre Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi. ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.