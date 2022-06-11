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    • Dünya
    • 11.06.2022 13:45
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    • 11.06.2022 14:07
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    ABD Rusya Ukrayna savaşının başından beri gaza getirdiği Ukrayna'yı sattı! Joe Biden'dan şoke eden ifadeler

    ABD, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce gazlamaya başladığı Ukrayna'yı daha sonra satmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın son sözleri de bu durumu destekler nitelikte. Biden "Ben defalarca kez Zelenski’yi uyardım. Rusya saldıracak dedim. Bana kulak asmadı. Beni dinleseydi böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

    ABD’nin gazladığı Ukrayna’yı sattı

    ABD istihbaratı tarafından yapılan Ukrayna'yla ilgili açıklama büyük ses getireceğe benziyor. Bizzat ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yer verilen açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından önce yaşananlar anlatılıyor…

    BIDEN İLE ZELENSKİY'NİN GÖRÜŞMELERİ AKTARILDI
    ABD Başkanı Joe Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara "abarttığını" düşündüklerini söylediğini aktardı. Raporlar, Zelenski'nin İşgalden önce Biden'ın yorumlarının 'panik yarattığını' düşündüğünü ve pek de ciddiye almadığını söyledi. ABD ulusal istihbarat direktörü bu hafta Biden'ın müttefiklerini ikna etmek için istihbaratın gizliliğini kaldırdığını söyledi.

    Başkan Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere olduğunu belirten ABD istihbaratını 'duymak istemediğini' söyledi.

    BIDEN: ELİMİZDEKİ VERİLERE İNANAMADILAR
    Associated Press'e göre Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.

    Habere göre Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi. ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

    Biden, "Hiç şüphe yoktu" diye devam etti. "Ve Zelenski bunu duymak istemedi."

    24 Şubat'ta tam kapsamlı bir işgal başlatmadan önce, Rusya haftalarca Ukrayna sınırında birliklerini inşa etti ve bu, Kremlin'in reddettiği bir iddiayı, işgal etmeye hazır olup olmadıklarına dair spekülasyonlara yol açtı.

        ZELENSKİ PANİK YARATILMASINI İSTEMEDİ
        Ocak ayının sonlarında, ABD'li yetkililerin Putin'in yakında Ukrayna'yı işgal edeceğini söylemesinin ardından, ismi açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili CNN'e Zelenski'nin Biden'a işgalle ilgili "mesajları sakinleştirmesini" söylediğini çünkü bunun bir panik yarattığını söyledi.

        Pazartesi günü, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Biden'ın şüpheci müttefikleri bunun gerçekten olacağına ikna etmek için Rusya'nın işgali hakkındaki istihbaratın gizliliğini bile kaldırdığını söyledi.

        Savaş başladığından beri ABD, Ukrayna'ya binlerce silah da dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık yardım sağladı.

            Ukrayna, başkent Kiev ve Harkiv de dahil olmak üzere en büyük şehirlerinden bazılarının işgallerini başarıyla engelledi, ancak Rus kuvvetlerinin yeniden odaklandığı doğu Donbass bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

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