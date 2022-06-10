YPG/PKK'nın çocukları kullandığını belgelendi! Aynularab'da kan donduran mezar taşları

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab (Kobani) ilçesindeki mezar taşları, terör örgütünün ailelerinden kopardığı çocukları şiddete sürüklediğini ortaya koyuyor.
YPG/PKK'nın sözde bayraklarının asılı olduğu görülen mezarlıkta, 14-17 yaş arasında öldüğü anlaşılan kimseler bulunuyor.
Bunlardan bazılarının bilgileri şöyle:
- M. M. ((Doğum (D): 1999- Ölüm (Ö): 11.11.2013))
- N. H. (D: 1999- Ö: 03.09.2014)
- S. H. B. (D:1998- Ö: 22.03.2014)
- O. Ş. M. (D:1997- Ö:08.07.2014)
- E. E. (D:1997 - Ö:08.07.2014)
- E. C. (D: 1998 - Ö: 02.01.2015)