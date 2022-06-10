Fransa'da polis vahşeti! Türk asıllı vatandaşın nefessiz kalarak öldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği esnada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etti.

İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı.