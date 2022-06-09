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    • Dünya
    • 09.06.2022 14:32
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    • 09.06.2022 14:58
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    Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunan'ı titretti! Yunanistan'da gündem Türkiye: Erdoğan sınırları aşıyor!

    Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası gerçekleştirildi. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vurulurken Başkan Erdoğan'ın kullandığı, "Şaka yapmıyorum" ifadesi Yunan basınında ilk haber olarak yer aldı.

    takvim.com.tr
    Şaka yapmıyorum sözleri Yunan’ı titretti!

    TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde Başkan Erdoğan'ın kullandığı, "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunanistan'da gündem oldu.

    İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

    ERDOĞAN UYARDI: ŞAKA YAPMIYORUM
    Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan'a tepki göstererek "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" ifadelerini kullandı.

    YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER ALDI
    37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev tatbikat bugün Yunan medyasında geniş yer aldı.

    ERDOĞAN VE BAHÇELİ YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAK
    Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin izlemesi gazete başlıklarında özellikle öne çıktı. Eleftheros Typos gazetesi bugünkü manşetinde "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek" ifadelerini kullandı.

        Ta Nea Gazetesi ise Erdoğan ve Bahçeli'nin tatbikatı bizzat izleyeceğine dikkat çekerek liderlerin Yunanistan'a bir kez daha meydan okuyacağını yazdı.

        Proto Thema internet sitesi de Erdoğan ve Bahçeli detayına dikkat çekerken daha provokatif sözler kullanarak manşetini "Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma" şeklinde verdi.

        MİÇOTAKİS'E ELEŞTİRİ: KİMSEYE FAYDASI YOK
        Kathimerini gazetesi de EFES 2022 tatbikatına geniş yer verirken ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın da açıklamasını ana sayfasından sundu. Çipras, Başbakan Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirerek gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.

        Kathimerini: Erdoğan sınırları aşıyor: Yunanistan'ı 'felaket bir sonla' tehdit ediyor.

            İN: Erdoğan'dan Ege'de akılalmaz tehditler: "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz"

            Newsit: Erdoğan Yunanistan'ı yine doğrudan tehdit etti: Şaka yapmıyorum, adaları donatmayın.

            Protothema: Erdoğan'dan Yunanistan'a tehdit: Adaları donatmayın, ciddi konuşuyorum, şaka yapmıyorum.

                Ertnews: Türkiye kışkırtıcı söylemini sürdürüyor: Erdoğan Yunanistan'ı adaları silahsızlandırmaya çağırıyor.

                Thetoc: Erdoğan'ın yeni tehditleri: Adaları donatmayın, şaka yapmıyorum, güç kullanmaktan çekinmeyiz.

                TÜRKİYE GÜCÜNÜ UCUNDAN GÖSTERDİ
                Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi." dedi.

                İşte Ağar'ın açıklamaları;

                Ege'de güç dengesini kendi lehine bozacağını zannediyor. Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi. Askerin neler yapabileceğini gösterdi. Bunu planlamak bile son derece zorken TSK bu tatbikatta eyleme dönüştürdü.

                YUNANİSTAN 10'DA 1'İNİ YAPAMAZ
                Ben buradan Yunanistan'ı böyle bir tatbikatın 10'da 1'ini yapmaya davet ediyorum. Yapabiliyor mu yapamıyor mu bir görelim. Bakın savaştan bahsetmiyorum. Yunanistan ordusu hiç savaşmadı. Bunun tatbikatını bile yapamaz. Türkiye ucundan gösteriyor tamamını göstermiyor. Bunu asker kişiler alacaktır bu mesajı.

                Yunanistan ordusunun bunun 10'da 1'ini yapma kabiliyet ve kapasitesi yok.

                "YUNANİSTAN'IN KAFASINDA PATLAYACAK"
                Ege'yi bir Yunan gölüne çevirmeye dair ortaya koymuş olduğu bu ihtiras ve hırslar bir gün Yunanistan'ın elinde patlayacak sadece elinde değil anlaşılan o ki kafasında da patlayacak.

                    "ONLARI YANILTMASIN"
                    Bizim başka yerlerde başka son derece çetin uğraşlarımız olması onları yanıltmasın. TSK eş zamanlı olarak çok farklı coğrafyalarda çok çetin harekatları icra etmesiyle bilinir.

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                    Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunan'ı titretti! Yunanistan'da gündem Türkiye: Erdoğan sınırları aşıyor!
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