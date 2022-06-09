Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunan'ı titretti! Yunanistan'da gündem Türkiye: Erdoğan sınırları aşıyor!

TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde Başkan Erdoğan'ın kullandığı, "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunanistan'da gündem oldu.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
ERDOĞAN UYARDI: ŞAKA YAPMIYORUM
Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan'a tepki göstererek "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" ifadelerini kullandı.
YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER ALDI
37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev tatbikat bugün Yunan medyasında geniş yer aldı.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAK
Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin izlemesi gazete başlıklarında özellikle öne çıktı. Eleftheros Typos gazetesi bugünkü manşetinde "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek" ifadelerini kullandı.