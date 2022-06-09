Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunan'ı titretti! Yunanistan'da gündem Türkiye: Erdoğan sınırları aşıyor!

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TÜRKİYE GÜCÜNÜ UCUNDAN GÖSTERDİ

Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi." dedi.

İşte Ağar'ın açıklamaları;

Ege'de güç dengesini kendi lehine bozacağını zannediyor. Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi. Askerin neler yapabileceğini gösterdi. Bunu planlamak bile son derece zorken TSK bu tatbikatta eyleme dönüştürdü.

YUNANİSTAN 10'DA 1'İNİ YAPAMAZ

Ben buradan Yunanistan'ı böyle bir tatbikatın 10'da 1'ini yapmaya davet ediyorum. Yapabiliyor mu yapamıyor mu bir görelim. Bakın savaştan bahsetmiyorum. Yunanistan ordusu hiç savaşmadı. Bunun tatbikatını bile yapamaz. Türkiye ucundan gösteriyor tamamını göstermiyor. Bunu asker kişiler alacaktır bu mesajı.