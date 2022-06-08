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    • Dünya
    • 08.06.2022 20:44
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    • 08.06.2022 20:52
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    Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu! Hedefte yine Türkiye var! Miçotakis ateşle oynuyor

    Yunanistan provokatif hareketlerine devam ediyor. Atina yönetiminin Dedeağaç sınırında 2020 yılındaki olayların tekrarlanmaması için yeni planları devreye sokacağı belirtildi. Bölgede üniformalı polislerin ve devriyelerin sayısının artırılacağı aktarıldı. Yunan gazetesinin yaptığı haberde Batı Trakya Türklerinin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Gümilcine ve İskeçe bölgelerinde de polis takviyelerinin yapılacağını aktarıldı. Aynı zamanda genel bir kriz durumunda da bölgeye Yunanistan'ın her yerinden polis memurları görevlendirilecek.

    Yunanistan’ın kirli planı deşifre oldu!

    Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik, son günlerde iyice tırmanmış durumda. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda yaptığı provokasyon dolu hareketler ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi sıklık şikayet etmesi gerilimi tırmandırıyor.

    Yunan basını da Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi sıklıkla manşetlerine taşıyor. Son olarak Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin Dedeağaç sınırında 2020 yılındaki olayların tekrarlanmaması için yeni planları devreye sokacağını söyledi.

    Göçmenlere yönelik bir acil durum planı yayınlandığı ifade eden gazete, Dedeağaç bölgesi ve Türkiye sınırı boyunca üniformalı polislerin sayısının ve devriyelerin artacağına ifade etti.

    Bunun yanı sıra gazete, Batı Trakya Türklerinin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Gümilcine ve İskeçe bölgelerinde de polis takviyelerinin yapılacağını aktadır.

    Aynı zamanda genel bir kriz durumunda da bölgeye Yunanistan'ın her yerinden polis memurları görevlendirilecek.

        Kathimerini'ye konuşan ve ismini açıklamayan bir polis, Dedeağaç'a flaş bombaları ile gözyaşartıcı gazların taşınmaya başladığını ifade etti.

        Aynı kaynak, Doğu Ege ilgili de konuşarak Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin son birkaç gün için Türkiye-Çeşme kıyılarından 400 ila 500 göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığını ifade etti.

        Buna önlem olarak ise sahil güvenlikler deniz bölgesinde devriyelerini yoğunlaştırdı. Aynı zamanda gazete, önümüzdeki birkaç gün içinde Girit'te bulunan bir havaalanında kiralık İsrail insansız hava aracının etkileştireceğini de söyledi.
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        Haberler Dünya Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu! Hedefte yine Türkiye var! Miçotakis ateşle oynuyor
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