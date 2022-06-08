Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu! Hedefte yine Türkiye var! Miçotakis ateşle oynuyor

Kathimerini'ye konuşan ve ismini açıklamayan bir polis, Dedeağaç'a flaş bombaları ile gözyaşartıcı gazların taşınmaya başladığını ifade etti.

Aynı kaynak, Doğu Ege ilgili de konuşarak Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin son birkaç gün için Türkiye-Çeşme kıyılarından 400 ila 500 göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığını ifade etti.

Buna önlem olarak ise sahil güvenlikler deniz bölgesinde devriyelerini yoğunlaştırdı. Aynı zamanda gazete, önümüzdeki birkaç gün içinde Girit'te bulunan bir havaalanında kiralık İsrail insansız hava aracının etkileştireceğini de söyledi.