Yunanistan'ın kirli planı deşifre oldu! Hedefte yine Türkiye var! Miçotakis ateşle oynuyor

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik, son günlerde iyice tırmanmış durumda. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son zamanlarda yaptığı provokasyon dolu hareketler ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi sıklık şikayet etmesi gerilimi tırmandırıyor.
Yunan basını da Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi sıklıkla manşetlerine taşıyor. Son olarak Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin Dedeağaç sınırında 2020 yılındaki olayların tekrarlanmaması için yeni planları devreye sokacağını söyledi.
Göçmenlere yönelik bir acil durum planı yayınlandığı ifade eden gazete, Dedeağaç bölgesi ve Türkiye sınırı boyunca üniformalı polislerin sayısının ve devriyelerin artacağına ifade etti.
Bunun yanı sıra gazete, Batı Trakya Türklerinin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Gümilcine ve İskeçe bölgelerinde de polis takviyelerinin yapılacağını aktadır.
Aynı zamanda genel bir kriz durumunda da bölgeye Yunanistan'ın her yerinden polis memurları görevlendirilecek.