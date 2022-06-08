Ukraynalı gazetecinin sorusu gündem oldu! Lavrov'dan sert yanıt: Zelenskiy sadece bir talimat verecek o kadar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM), Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren planını açıkladı.
KRİTİK TEMAS
Türkiye'nin bu planı makul bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın da kabul etmesi halinde Türkiye'nin İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini aktardı.
ÖZGÜR ÜLKEDEYİZ
Ukraynalı gazeteciden soru kabul edip etmeyeceği sorulan Lavrov "Elbette, biz Ukrayna'da değiliz, Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz" ifadesini kullandı.
RUSYA, UKRAYNA'DAN TAHIL DIŞINDA NELER ÇALIYOR?
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı gazeteci Muslim Omerov tarafından kendisine yöneltilen "Rusya, Ukrayna'dan tahıl dışında neler çalıyor?" sorusuna tepki gösterdi.
"BİZ ORADAKİ İNSANLARI NEO NAZİ BASKISINDAM KURTARNAK İSTİYORU"
Lavrov sorulan soruya, 'Sizin söylemleriniz, retoriğiniz belli. Biz oradaki insanları Neo Nazi baskısındam kurtarnak istiyoruz. Tahıllarla ilgili herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Tahılların oradan ayrılması için Zelenski sadece bir talimat verecek o kadar" cevabını verdi.
Lavrov'un soru karşısındaki tavırları dikkat çekerken sinirlendiği açıkça görüldü.