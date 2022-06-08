Ukraynalı gazetecinin sorusu gündem oldu! Lavrov'dan sert yanıt: Zelenskiy sadece bir talimat verecek o kadar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'deki tahıl kriziyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM), Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren planını açıkladı.

KRİTİK TEMAS

Türkiye'nin bu planı makul bulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'nın da kabul etmesi halinde Türkiye'nin İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini aktardı.