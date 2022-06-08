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    • Dünya
    • 08.06.2022 08:45
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    • 08.06.2022 09:33
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    İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

    İran’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade eden Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi. Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.

    İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı

    İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

    İran'ın Yezd kentine giden yolcu treninin 4 vagonu yerel saatle 05.30'da Tabas yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

    Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını bildirdi.

    Kurtarma ekiplerinin vagonlarda çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğini ifade eden Vali Rahimi, trenin raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

    Trende 348 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Dünya İran’da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
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