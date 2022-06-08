ABD'den Suriye operasyonu açıklaması: Biz istedik diye Türkler geri adım atmaz

Suriye'de Beşar Esed rejiminin halen düşmemesi ve bazı Arap ülkelerince yeniden tanınması da panelin gündemindeydi. Leaf, "Esed'in düşeceği konusunda hiçbir zaman emin olmadım. Bu da kristal bir kürem olduğu için değil, bu tür rejimlerin doğasında, en son kendilerinin düştüğünü iddia etmeleri ve kolay kolay yıkılmamaları olduğu için biliyorum." dedi.

Bölgedeki tüm ABD ortakları ile Esed rejimine meşruiyet atfedecek faaliyetlerden kaçınmaları için temas kuracağını belirten Leaf, "Beşar Esed'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti. BAE'lilere bunun gerçekten muazzam bir propaganda değeri olduğunu ve başka bir şey olmadığını açıkça belirttik." diye konuştu.

REJİMİN TOPLU KATLİAMLARINA TANIKLIK EDEN BİR KİŞİ OTURUMA KATILDI

Oturumun sonunda, Suriye'de Şam belediyesinde çalıştığı sırada rejimin hapishanelerinde işkencelerden ölenlerin gömülmesinde görev alan "Mezarcı" lakaplı maskeli bir kişi de oturuma katıldı.

Söz konusu Suriyeli, daha önce rejim tutuklularının resimlerini çeken "Sezar" lakaplı Suriyelinin de kongrede işkence gören insanların fotoğraflarını paylaştığını hatırlatarak Esed rejiminin o günden daha az zalim olmadığını söyledi.

Mezarcı lakaplı Suriyeli "Suriye halkı daha az risk altında değil. Savaş suçlarına tanık olan birinin daha kaç kez karşınızda oturması ve Esed rejiminin dehşetini anlatması gerekiyor? Umarım hikayemi paylaşarak içinizde bir şeyleri ateşleyebilir ve belki de Suriye'nin geleceği için umutları tazeleyebilirim." dedi.

2011'de rejimin istihbarat görevlileri tarafından rejimin hapishanelerinde öldürülen insanların gömülmesi için görevlendirildiğini belirten Mezarcı, pikaplarla kendisine haftalık 300 ila 600 ölü getirildiğini belirtti.

Bir kısım toplu mezarların yerlerini bildiğini ifade eden yüzü kapalı Suriyeli, Amerikan Kongresi'ne, Esed rejiminin hapishanelerinde işkencelere maruz kalan siviller için harekete geçme çağrısında bulundu.