Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.06.2022 06:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2022 06:14
    ABONE OL

    ABD ordusuna ait Osprey hava aracının düşmesi sonucu 4 kişi öldü

    Son dakika haberi! ABD Deniz Piyadelerine ait Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının California eyaletinin güneyinde düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD ordusuna ait Osprey düştü! 4 kişi öldü

    ABD Deniz Piyadeleri Üçüncü Deniz Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 12.25'te filoya bağlı Osprey MV-22B tipi tiltrotor hava aracının California'nın Meksika sınırına yakın Glamis kasabası yakınlarında düştüğü bildirildi.

    Hava aracında mürettebatın 5 deniz piyadesinden oluştuğu belirtilen açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ilk haberlerin aksine hava aracında nükleer malzeme bulunmuyordu." bilgisine yer verildi.

    Amerikan medyasına yansıyan bilgilerde, mürettebattan 4'ünün öldüğü, diğerinin ise akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Dünya ABD ordusuna ait Osprey hava aracının düşmesi sonucu 4 kişi öldü
        SON DAKİKA