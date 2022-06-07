Hazımsız Yunan'dan itiraf niteliğinde sözler: "Başkan Erdoğan krizleri fırsata çeviriyor, Türkiye'yi süper güç yapıyor"

Yunanistan, Türkiye'nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor.

Başta Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'da bu kez de Meclis'te itiraf gibi sözler sarf edildi.