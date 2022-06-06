Ukrayna - Rusya savaşında film senaryolarını aratmayan olay: İşkence ettiği askerle milyonların önünde yüzleşti! Hüngür hüngür ağlayarak...

AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ, RUS ASKERİ KABUL ETMEDİ

Yevgen suçunu itiraf ettikten sonra işkence ettiği Rus askeri Viktor ile karşı karşıya geldiğinde yaptığından pişman olduğunu belirterek ağlayarak özür diliyor.

Viktor ise özrü kabul etmiyor ve Ukraynalı askerin yargılanmasını istediğini belirtiyor.



Kanalın çektiği görüntüler sosyal medyada da yayınlandı ve geniş yankı uyandırdı. Rus kullanıcılar videonun altına yaptıkları yorumlarda Ukraynalı askerin özür dilemesinin bir 'pişmanlık belirtisi' değil sadece 'hayatta kalma çabası' olduğunu iddia edip cezalandırılmasını istediler.

DOKTORLAR: HAYATTA KALMASI GERÇEK BİR MUCİZE

Birliğine dönen askeri tedavi eden doktorlar Viktor'un hayatta kalmasının 'gerçek bir mucize' olduğunu belirtiyor.

Söz konusu yayında Rus askerinin kafası, boynu ve göğsündeki yara izlerini tek tek gösteren doktorlar askerin beyin zarı ve kafatasının ciddi şekilde zarar gördüğünü iddia ediyor.