Ukrayna - Rusya savaşında film senaryolarını aratmayan olay: İşkence ettiği askerle milyonların önünde yüzleşti! Hüngür hüngür ağlayarak...

ÖLDÜ SANIP ATTILAR, BİRLİĞİNE GERİ DÖNDÜ
Rusya Devlet Kanalı Rossiya 1, Ukrayna askerlerinin eline esir düşüp işkence gören ve daha sora öldü sanılarak dışarı atılan Rus askerinin hikayesini ekranlarına taşıdı.
Kanalın iddiasına göre, (DPR) Donetsk Halk Cumhuriyeti Ordusu'ndan Viktor isimli bir Rus Askeri çatışmalar sırasında Ukrayna Ordusu'nun eline esir düştü.
Ukrayna askerlerinin gün boyu işkence ettiği Rus askeri baygın düşünce 'öldü' sanılarak dışarı atıldı. Ancak yaralı asker mucize bir şekilde hayatta kaldı ve birliğine geri dönmeyi başardı.
İŞKENCECİSİ İLE KAMERALAR KARŞISINDA YÜZLEŞTİ
Olayın üstünden çok uzun bir süre geçmeden Viktor'a işkence eden Ukrayna askerleri Rus birliklerince yakalandı ve Viktor kendine işkence eden Ukrayna Askeri ile kameralar karşısında yüzleşti.
Rus kanalının yayınladığı görüntülerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 36. tugayından olduğu belirtilen Dmitry Yevgen suçunu kabul ederek olayı şöyle anlatıyor: "Yoldaşlardan biri benim için bir mahkum getirdiklerini söyledi. İçeri girdim ve onu 6 kez bıçakladım. Öldüğünü düşündüğümüz için bedeni ertesi gün dışarı attık"