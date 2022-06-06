ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı

SAVAŞ UÇAKLARI REFAKAT ETTİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Biden ailesi bir itfaiye istasyonuna götürüldü ve iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.

Savaş uçaklarının alarm verilmesine neden olan uçağa güvenli bölgeye kadar refakat ettiği belirtildi.

GİZLİ SERVİS NEDENİNİ AÇIKLADI

Konu ile ilgili ABD Gizli Servisinden de açıklama geldi. Açıklamada pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığı ve uçun yönergelerini takip etmediği belirlendi.