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    • Dünya
    • 05.06.2022 19:59
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    • 05.06.2022 20:55
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    Son dakika: ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    ABD'de geçtiğimiz haftalarda bir ilkokula ve hastaneye düzenlenen kanlı saldırın etkisi sürerken bu kez de Tennessee eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi. Olayda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

    ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

    ABD'nin Tennesse eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 6 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.



    Fotoğrafta: Tennessee eyaletindeki saldırının ardından çekilen görüntü

    PHİLADELPHİA DA KANA BULANDI
    ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

    Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.



    Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

    Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

    Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

    Son olarak 3 Haziran günü de Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda, saldırganla birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.

    Hastane saldırısından önceki günlerde ise Teksas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

    ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR
    ABD'de sadece 2021 yılında okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

    Bu yıl ise öne çıkan silahlı saldırılar şöyle:

    Mayıs 14: Buffalo ; 10 kişi öldürüldü
    Mayıs 15: Laguna Woods, Calif.; 1 kişi öldürüldü
    Mayıs 15: Houston; 2 kişi öldürüldü
    Mayıs 13: Milwaukee; 16 kişi yaralandı
    Nisan 27: Biloxi, Miss. ; 4 kişi öldürüldü
    Nisan 12: Brooklyn,NY; 10 kişi yaralı
    Nisan 3: Sacramento; 6 kişi öldürüldü
    Mart 19: Dumas, Ark.; 1 ölü 27 yaralı
    Ocak 23: Milwaukee; 6 kişi öldürüldü
    Mayıs 24: Teksas; 21 kişi öldürüldü
    Haziran 3: Oklahoma; 5 kişi öldürüldü

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