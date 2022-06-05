Son dakika: ABD’nin Tennessee eyaletinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

PHİLADELPHİA DA KANA BULANDI

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.







Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Son olarak 3 Haziran günü de Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda, saldırganla birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Hastane saldırısından önceki günlerde ise Teksas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.