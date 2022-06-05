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    • Dünya
    • 05.06.2022 21:10
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    • 05.06.2022 21:10
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    Nijerya'nın Kogi eyaletinde kiliseye silahlı saldırı: En az 50 ölü

    Nijerya'daki bir Katolik kilisesine, ibadet sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    Kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

    Ulusal basındaki haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Kogi eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

    Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    "KARANLIK ASLA AYDINLIĞA GALİP GELEMEYECEK"
    Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek" sözlerini kullandı.

    Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı, masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi.

    Akeredolu, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

    "EN AZ 50 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"
    Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, saldırının ardından en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

    Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

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