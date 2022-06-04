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    NBA'nun King lakaplı efsanesi Lebron James servetine servet kattı!

    NBA’in ‘king’ lakaplı oyuncu Lebron James, parasını katladı. Los Angeles Lakers'in ünlü yıldızının serveti 1 milyar doları aştı. Bu sayesede Forbes'in milyarderler listesine giren ilk basketbolcu oldu.

    ’King’ milyarder olmak ister!

    NBA'in efsane oyuncusu LeBron James, paraya para demedi! Los Angeles Lakers'in ünlü yıldızının serveti 1 milyar doları geçti. Böylece Forbes'ın milyarderler listesine giren ilk basketbolcusu olabildi. James yaptığı reklam anlaşmalarıyla da basketbol haricinde her yıl 900 milyon doları cebe indirdi! King lakaplı oyuncu, geçtiğimiz senelerde "Hedefim milyarder olmak" demişti. James'in servetiyle yapabileceği yatırımlar ise şöyleydi:



    İstanbul Caddebostan'da 270 metrekare 4+2 daireyi 48 milyon liraya satın alabilir. Daireyi 125 bin liraya kiraya verebilir!



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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya NBA'nun King lakaplı efsanesi Lebron James servetine servet kattı!
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