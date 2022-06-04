Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurtalı saldırı

DAHA ÖNCE DE MACRON'A DOMATES ATILMIŞTI

Yapılan son seçimde bir kez daha Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Paris'in kuzeybatı banliyösünde domatesli saldırıya uğramıştı.

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