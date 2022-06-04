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    • Dünya
    • 04.06.2022 10:37
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    • 04.06.2022 10:52
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    Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurtalı saldırı

    Fransız Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu. Saldırı kameraya yansırken Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü sakladığı görüldü.

    Le Pen’e yumurtalı saldırı

    Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde prostesto edildi.

    LE PEN'E YUMURTALI SALDIRI
    Yerel basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

    Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı.

    HAKARET EDİLDİ
    Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.

    Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.

    Le Pen, saldırının ardından kentteki ziyaretine devam etti.

        DAHA ÖNCE DE MACRON'A DOMATES ATILMIŞTI
        Yapılan son seçimde bir kez daha Fransa cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Paris'in kuzeybatı banliyösünde domatesli saldırıya uğramıştı.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurtalı saldırı
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